《交易视点》中国债市投资者需在弱市中等待机会--中金

路透北京3月19日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，利率产品收益率可能会因为流动性边际上减弱而有小幅的上升。中长期来看，美元强周期则可能引发资金回流美国市场，对国内相应的风险资产价格也会产生冲击，从而利于国内债市，尤其是利率和高等级债券。

对当前投资策略而言，投资者可以维持5 年期以内债券组合，并可以适度降低杠杆。如果后续收益率有一定幅度上升，则可以逐步增加配置。一旦下半年经济由于流动性减弱而动能也相应减弱，则年内债券仍存在交易性机会。

＊＊通胀保持温和，猪肉和房价导致高通胀的可能性尚低＊＊

今年前 2 月CPI 食品同比上升幅度较大，主要与天气因素的一次性影响有关，节后已经快速回落。非食品方面，劳动力成本相关分项受春节因素影响涨幅稍大，推动非食品同比小幅回升。

3 月份CPI 同比将在食品快速下跌和非食品中能源和劳动力相关分项同比回落的带动下降至2.5%以内。

从中期看，货币政策基调保持中性甚至略紧，企业存款与居民存款增速之差以及M1 与M2 增速之差均没有转正，因此通胀至少在上半年不会趋势性地回到3%以上。

目前市场对于通胀后期走势的主要有两个关注点。

首先，目前CPI 中租房和自有住房的涨幅并没有充分反映出房价近期的涨幅，同时“国五条”正式实施前住房交易需求集中释放，尤其是自买自卖提高房产原值等现象可能使房价进一步走高，CPI 租房和自有住房同比是否会上升？

我们认为即使短期内房价有冲高的可能，“国五条”正式实施后，房价不会明显回落，，上涨速度也不太可能超过去年，这样房价同比将出现回落，因此CPI 中租房和自有住房同比的趋势仍是向下的。

第二，生猪价格近期快速下降，猪粮比跌破盈亏平衡线，目前生猪存栏量已经不高，市场担心如果价格进一步下降可能导致下半年供给短缺，推高下半年的食品通胀。

我们倾向于认为规模化养殖和政府收储使猪肉价格的波幅收窄，同时玉米价格涨势趋缓，猪粮比难以跌至2010 年当时5 倍以下的低位，而能繁母猪数及其增速也处于高位，因此猪肉价格在下半年和明年由于严重供给短缺而大幅上涨的风险目前尚不大。

＊＊经济增长：无近忧，有远虑＊＊

1、2 月需求总体呈现两强一弱的局面：首先，出口好转的趋势仍在延续，但增速有水份。

其次，基建和房地产投资推动投资增速小幅回升，与资金大量到位和房地产销售回暖有关。

第三，消费增速受到中央反腐的影响出现了较大幅度的下滑，从结构上看，只有房地产相关消费仍然维持较高增速，而其余商品消费均大幅下滑。

综合而言，消费的下滑被投资和出口的回升抵消，相应地我们认为一季度GDP 增速将比四季度进一步上升。

短期内我们认为投资增速还会进一步上升，最主要的原因在于到位资金增速的大幅上升，这样经济的复苏有望持续至二季度。

但值得注意的是，目前经济对房地产的依赖度进一步上升，一方面房地产投资占固定资产投资的比例进一步提高，另一方面房地产相关消费也是消费中增速最高的分项，因此经济复苏的持续性很大程度上取决于政府房地产调控政策的严厉程度。

国五条正式实施后至少在短期内将使二手房成交萎缩，继而影响至新房的销售和房地产投资。如果房地产销售在2 季度受阻，那么下半年房地产投资和相关消费将放缓，拖累整体经济增速。

＊＊弱市中等待机会＊＊

经济数据利好利空参半，基本面目前不会对债市构成压力，投资者的顾虑主要来自对后续流动性和供求关系的担忧，尤其是外汇占款的变化。而外汇占款未来的增量与美元走势密切相关。

目前来看，美国经济强于欧洲和日本等发达经济体应该是大概率事件，但如果仅仅依靠经济强弱对比，还无法持续推动美元走强，美元出现较持续的走强可能还有待美联储缩量QE 或者退出QE。

我们认为这一因素有可能在下半年出现。但就二季度而言，如果美联储仍维持QE 操作，则美元可能还不会持续走强。

在二季度，外汇占款还不至于降到很低甚至净减少的程度。在季节性因素影响下，二季度流动性可能略弱于一季度，但不会很紧。收益率可能会因为流动性边际上减弱而有小幅的上升。

中长期来看，美元一旦进入强周期，可能会推动大宗商品价格回落，有利于降低通胀预期。此外，美元强周期可能引发资金回流美国市场，对国内相应的风险资产价格也会产生冲击，从而有利于国内债市，尤其是利率和高等级债券。

对当前的投资策略而言，收益率下行动能不足，甚至可能在后续流动性小幅收紧的情况下略有上升，投资者可以维持前期我们建议的5 年期以内的债券组合，并可以适度降低杠杆。

如果后续收益率有一定幅度上升，则可以逐步增加配置。一旦下半年经济由于流动性减弱而动能也相应减弱，则年内债券仍存在交易性机会。(完)