《交易视点》中国短期CPI或低于预期推后拐点，续建议进行利差交易--广发

路透北京3月19日 - 中国广发证券 最新发布的利率互换(IRS)周报预计，一季度经济数据偏弱、短期居民消费价格指数（CPI）可能受异常因素影响低于预期，均将推后市场拐点；加之资金成本的升幅不会太大，IRS曲线未来仍然有变平的空间，故单边多空头寸风险都比较大，建议继续考虑进行利差交易。

**市场回顾**

资金成本走势趋稳，主要受央行正回购操作引导。七天回购利率(FR007)上周一跳空50个基点（bp）开于3.01%，周内受央行正回购操作影响，徘徊上升。上周二央行180亿人民币正回购引导FR007上行6bp，上周四加量至260亿，将上周三回落的资金成本再次上拉6bp。最终FR007收于3.38%，周均值3.12%，较前周持平。其中，上周五受民生转债发行影响，跳升近30bp。三个月期上海银行间同业拆放利率(SHIBOR3M)方面，全周维持在3.88%附近。

IRS曲线方面，FR007与SHIBOR3M均呈现平坦化上行态势。IRS_FR007互换曲线短端周内缓慢上升，上行5bp，长端在3.68%-3.69%之间徘徊，与前周持平，整体曲线如预期呈现平坦化态势。SHIBOR3M方面，同样呈平坦化态势，但幅度弱于FR007，主要原因为长端升幅（3bp）相对较大，考虑到前周长端6bp的降幅，本期更多为技术性调整。

**交易观察**

基准利率--上周三，央行召开货币政策与金融改革新闻发布会，明确表态“高度警惕通胀”和“继续实施稳健货币政策”。与此同时，央行公开市场立即加大正回购操作力度，将前周降幅略显过大的资金成本重新拉升至3.12%，与我们预期一致。

整体来看，资金成本经过2月末的大起大落，如今的价位应当已处于央行短期的目标管理区间。本周将有400亿正回购到期，同时银行准备金上缴在即、清明现金效应将至，不过考虑到七天期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR1W）已经提前反应、节假日效应滞后且淡化，预计资金成本的升幅不会太大。

互换利率--互换曲线受资金成本回升出现预期之中的平坦化。同时，现券市场上周亦呈现主动型陡峭化（短降长升），再次验证互换曲线2013年以来的领先性。

不过，现券曲线的长端攀升十分缓慢，成交量连续萎缩，考虑到现券曲线陡峭化已回复至1/4分位数以及陡峭化动量的缺乏，互换曲线未来几周内可能保持平坦化。

此外，根据商务部监测数据，生产资料价格指数持续往下。而猪肉价格年后至今（截止3月上旬）更是回落达9%，同时猪粮比跌破6.0，部分农户可能已经出现亏损而加速生猪出栏，或将催化猪肉价格的加速下跌。虽然目前经济弱复苏继续，但3月CPI可能存在的短期超预期回落将对长端形成一定冲击，市场拐点或将滞后。

**策略建议**

互换曲线对基本面的反应似乎并不充分，主要是流动性因素导致今年以来整体IRS曲线下移10-20bp，而反应基本面因素的期限利差反而有5bp左右的回升，并未完全反映一季度经济数据偏弱和短期CPI可能受异常因素影响而低于预期。

同时考虑到央行强调控通胀导致公开市场操作日趋变紧以及货币政策的一致性，曲线未来仍然有变平的空间，整体曲线的拐点仍然在酝酿，单边多空头寸风险比较大，基于Shibor-3M的相对确定性优势，可以继续考虑进行Shibor-3M（空）和FR007互换（多）的利差交易。(完)