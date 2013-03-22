《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(3月18-22日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国改革开放以来最年轻的总理李克强正式履新，其强调改革，誓言反腐成为新一届政府最亮丽的标签，而保持经济持续增长防范通货膨胀，控制潜在风险，使中国经济不发生大的波动是基石。

--中国新一届政府开始全面履责。国务院总理李克强日前主持召开新一届国务院第一次全体会议称，此次机构改革力度不小，要抓紧落实改革方案，保证改革各项工作“无缝对接”，但转变职能的任务更加艰巨，这是新一届政府开门要办的第一件事。

--中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。

--尽管前两个月的消费出口等经济数据不太乐观，但中国央行发布一季度调查报告却显示出，居民对物价上涨预期有所减弱，而企业经营景气预期提升，也有更多银行家认为货币政策“适度”。对下季房价，预期“上升”的居民占比为34.4%，较上季提高5.4个百分点。

--中国房地产市场自去年年底升温以来，2月份已进入量价齐升阶段。路透根据中国国家统计局公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.1%，为连续第二个月上升且升幅自前月的0.8%明显扩大；环比则九连升，上涨1.1%。

--中国2月FDI(外商直接投资)同比增逾6%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。商务部预计，今年全年吸收外资形势将保持平稳，并同时表示，中日韩三国自由贸易区今年首轮谈判将于月底启动。

--中国商务部部长高虎城表示，面对外部经济环境的不确定性，今年将力争稳定外需市场，实现外贸增速不低于国内生产总值(GDP)增长速度，并加快转方式调结构，提升外贸质量。

--两位消息人士对路透表示，财政部副部长王军将调任中国国家税务总局局长，接替现任局长肖捷。消息人士称，对王军的人事任命对内已经宣布，肖捷的新职务预计为国务院副秘书长。

--中国国家主席习近平会见美国总统特别代表、财政部长时强调，两国应尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧。这是习近平当选主席以来首次会见外国高官，也是杰克卢上任后首次重要出访，表明中美关系的重要性。

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--中国人民银行副行长易纲接受路透专访时表示,在央行行长周小川留任的背景下，中国将加快资本项目开放的改革步伐。他表示，中国正在推进市场化改革和资本项目改革。目前中国的资本项目仍然受到严密的管控。

--中国商业银行理财产品近年发展迅猛，但其风险忧虑一直未减。上海证券报引述中国银监会相关领导称，商业银行要对理财业务要有清晰的战略定位，使其真正回归到“受人之托，代人理财”的资产管理本质，而非沦为其他业务调节工具。

--中国人民银行副行长刘士余表示，当前商业银行贷款的持续增长已经导致在资本市场融资对实体经济产生溢出效应，其贷款增长和资本补充的交替不可持续，唯一出路和办法就是大力发展资产证券化，把银行的表内资产，通过资产证券化转给更多的市场投资者。

--在部分外资投行近日唱空中国国有银行股后，国内媒体报导称，工行 、农行 、中行 、建行 和交行 五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。

--中国民生银行 近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。

--中国证监会近日发布一系列新政，推动证券行业创新发展，其中包括拟允许符合条件的证券公司开展资产托管业务，而非银行金融机构6月起亦可以托管基金。

--在中国证券监管层重要人事更叠之际，证券公司业务前行步伐并未停止。中国证监会日前发布通知，明确券商资产证券化业务正式开闸，同时取消了证券公司分支机构业务范围、以及设立数量和区域等限制。 ========================================================================== **行业/公司**

--周四早晨8:30，成百上千的年轻人与往常一样走下公司班车，进入无锡尚德电力公司大门上班。估计不少人当时还不知道，这个作为全球最大多晶光伏电池生产商--尚德电力控股 的主要生产基地，自周四起已进入破产重组程序。

--中国国家电网将分拆的报导，引起电网旗下电力设备公司股价近日一度大挫。而接近监管层的消息人士对路透表示，中国电力改革迄今仍无成熟方案，国家电网近两年内难以拆分。

--中国能源咨询网站--安讯思息旺能源报导称，近期国际原油价格走势不佳，布伦特、迪拜和辛塔三地原油均价变化率将在本周内跌破-4%，预计3月27日凌晨中国将迎来今年首次成品油零售价下调，每吨下调幅度或在280元人民币左右。

--按市值计全球第二大油气生产商--中国石油高管称，成品油价格机制改革今年可能到位。

--据两位来自官方的消息人士透露，投资达百亿元人民币的北京通州环球影视城项目建设方案在“两会”（政协和人大会议）之前已经上报国务院，目前该项目审核已进入议事日程阶段。这是继上海迪士尼乐园项目启动后又一个“特大型主题公园”项目。

--新组建的中国交通运输部发言人称，将加大交通运输领域基础设施建设投融资管理体制改革，包括如何进一步引进社会资本，通过特许经营制度的建设和完善来推进交通建设投融资管理体制的改革。

--在中国中央电视台曝光德国大众汽车 DSG变速器存缺陷后，在中国国家质量部门压力下，大众中国及其中国合资公司将自4月2日起召回部分缺陷车辆，涉及384,181辆车辆。