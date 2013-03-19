《SAFT专栏》塞浦路斯课征存款税是面对现实的合理选择，但计划需做修改

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**谁来付账？**
2007年以来，全球银行业危机不断，而所有的应对努力的核心都是使冒险者免于承担其行为所造成的后果，只有冰岛是一个较明显的例外。
一名有11,000欧元银行存款的尼科西亚普通教师是冒险者吗？不，他应该获得保护。但一名存有400,000欧元的俄罗斯人很可能就属于冒险者，就像借钱给2008年的雷曼兄弟或是当下的摩根大通的那些人一样。如果一项制度让这些人无须考虑潜在损失，那这种制度是虚伪的。
看一下现在全球各地的情况，银行业救助和官方政策通常将减轻债务负担、而非重新安排债务作为目标。美国前财长盖特纳所说的为银行“润滑跑道”出现了很多种方式，从那些放缓银行确认房地产业坏账进度的政策，到非常规货币政策及量化宽松。美国和欧洲大部分地区的实质负利率，其实就是对储户的课税，这与塞浦路斯所采取的行动别无二致。但却没有人抱怨这是“充公”行为。
如果将资源用于削减和重新安排债务这样的艰难任务，而不是将补贴引导入金融体系以支持现有债务，欧元区很多国家的日子可能会更好过一些。
对于塞浦路斯民众尤其如此，如果他们向世界明确发出这样一个信号：如果不交钱，他们会过的更好的话。
不是说这将完全是一个温和友善的政策，正如布堤尔所承认的那样，这也可能出现银行业挤兑。如果银行有偿付能力，欧洲央行就不应提供支持。如果没有，那么就进行重组，按照先是股权，随后是优先和次级债务，最后是存款人的顺序进行债务重组。
尤其是对于塞浦路斯而言，金融收缩将是痛苦的，但除非德国和芬兰方面决定保全所有人的存款，那么整个体系都是不可持续的，痛苦必须有人来承担。对于欧洲而言，这表明银行融资将会变得更稀缺且更昂贵。
在打消银行体系的债务可持续的美好幻想之后，塞浦路斯乃至整个欧元区将找到更好及更可持续的经济增长。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币