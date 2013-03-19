《SAFT专栏》塞浦路斯课征存款税是面对现实的合理选择，但计划需做修改

**谁来付账？**

2007年以来，全球银行业危机不断，而所有的应对努力的核心都是使冒险者免于承担其行为所造成的后果，只有冰岛是一个较明显的例外。

一名有11,000欧元银行存款的尼科西亚普通教师是冒险者吗？不，他应该获得保护。但一名存有400,000欧元的俄罗斯人很可能就属于冒险者，就像借钱给2008年的雷曼兄弟或是当下的摩根大通的那些人一样。如果一项制度让这些人无须考虑潜在损失，那这种制度是虚伪的。

看一下现在全球各地的情况，银行业救助和官方政策通常将减轻债务负担、而非重新安排债务作为目标。美国前财长盖特纳所说的为银行“润滑跑道”出现了很多种方式，从那些放缓银行确认房地产业坏账进度的政策，到非常规货币政策及量化宽松。美国和欧洲大部分地区的实质负利率，其实就是对储户的课税，这与塞浦路斯所采取的行动别无二致。但却没有人抱怨这是“充公”行为。

如果将资源用于削减和重新安排债务这样的艰难任务，而不是将补贴引导入金融体系以支持现有债务，欧元区很多国家的日子可能会更好过一些。

对于塞浦路斯民众尤其如此，如果他们向世界明确发出这样一个信号：如果不交钱，他们会过的更好的话。

不是说这将完全是一个温和友善的政策，正如布堤尔所承认的那样，这也可能出现银行业挤兑。如果银行有偿付能力，欧洲央行就不应提供支持。如果没有，那么就进行重组，按照先是股权，随后是优先和次级债务，最后是存款人的顺序进行债务重组。

尤其是对于塞浦路斯而言，金融收缩将是痛苦的，但除非德国和芬兰方面决定保全所有人的存款，那么整个体系都是不可持续的，痛苦必须有人来承担。对于欧洲而言，这表明银行融资将会变得更稀缺且更昂贵。