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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 13:50 BJT

印度央行：指标利率下调25个基点至7.50%，藉以提振疲弱的经济成长

印度经济成长正处于10年来最弱，将于本月底截止的当前年度成长率预估仅约5%，新的一年改善程度可能也有限。

不过，趸售物价近期回升、食品价格上扬引发的消费者物价上涨以及经常帐赤字创下纪录高点，都压缩了印度央行进一步降息的空间。

“即使政策立场强调要解决成长面临的风险，但更进一步宽松政策的空间仍有限，”央行声明指出。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 张若琪)
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