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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 14:05 BJT

印度金融市场：央行降息后公债价格持平，股市逆转下跌

路透孟买3月19日 - 印度10年期公债周二在央行降息后在区间内波动，央行的降息决定符合外界普遍预期。不过央行并未降低存款准备金率(CRR)，使银行股下跌。

截至0535GMT，印度股市指标BSE指数 跌0.4%，央行公布决定前曾温和上涨。交易员表示，降低CRR将缓解流动性紧张，使银行受益。

印度10年期公债收益率(殖利率) 最初由公布决定前水平下跌2个基点至7.85%，稍后又反弹至7.88%，与早盘水平大体一致。(完)

(编译 李春喜; 审校 沈以文)
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