《全球主要央行动态》--3月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月14日-3月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。美联储的政策制定委员会对国内经济改善的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持如此积极的刺激措施的原因之一。

**欧洲**

塞浦路斯议会投票后，欧洲央行(ECB)称准备在规定范围内提供流动性。此外，ECB管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，将塞浦路斯留在欧元区符合整个货币联盟的利益，不过他建议该国面对欧元区的救助方案应该表现出纪律性。

国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)的代表在访问希腊后表示，希腊改革当前进展良好，但是还不完全达标。这些改革是希腊获得下一步救助款的条件。他们称将于4月初重返希腊进行评估。

欧盟同意让欧洲央行(ECB)监管欧元区银行业者，朝建立银行业联盟迈出了第一步。欧洲央行还获准在发现小银行存在问题时也可以进行干预，使其能够触发关闭问题银行的程序。尽管欧洲央行监管体系主要针对欧元区17个成员国，但签署协议接受欧洲央行监管的非欧元区国家，也将得到与欧元区国家同样的代表权。

意大利央行指示本国银行业者，应进一步提高坏帐拨备，将经济情势恶化纳入考量，央行并要求呈现亏损的银行，不得派发股利或红利。央行是在对意大利各银行2012年帐务完成稽核后, 发表上述声明。央行的稽核行动，迫使一些银行提高贷款损失准备。

**英国**

英国财政大臣欧思邦要求英国央行采取举措，帮助刺激迟滞的英国经济。他并将今年经济成长预估调降一半。他说，央行的年通胀率目标仍为2%，但仅此并不足够。

3月20日公布的3月6-7日央行会议记录显示，英国央行担心英镑进一步走弱，而且针对为英国迟滞经济提供更多助力一事，央行仍陷于僵局。央行决策官员以6-3的表决结果反对重启央行买债计划，这个结果与2月会议相同，一些官员担心扩大资产购买可能导致英镑走弱的不利结果。

英国央行总裁金恩称，英镑汇率目前看来估值合适，英国央行并不追求英镑进一步贬值。

**日本**

日本国会议员为黑田东彦出任新央行总裁铺平道路。其抗击通缩的计划所依赖的信念是，向经济体大规模注入日圆将说服公众当下就开始消费，因物价将上涨。批评者称，黑田东彦提倡的政策不过是空想。日本央行已经多年向经济注入资金，但纠缠近20年的恼人通缩仍没有结束。日本国会周五批准黑田东彦出任央行总裁。

卸下日本央行总裁一职的白川方明周二表示，央行必须尊重与市场的沟通，但到最后必须做出对长期经济成长最为适合的货币政策。

日本央行再次任命量化宽松政策设计者之一雨宫正佳主管起草货币政策的重要部门，暗示央行正加紧为本周新领导人上任后大幅修改政策框架做准备。再次任命雨宫正佳，可能会增加央行改变政策方向的机率，进一步接近上个10年推出的那种量化宽松政策。雨宫正佳因善于提出创造性构想而备受赞誉。

**中国**

中国全国人大会议产生了各部委掌门人，周小川继续担任央行行长。

中国人民银行副行长易纲表示,在央行行长周小川留任的背景下，中国将加快资本项目开放的改革步伐。易纲表示，中国正在推进市场化改革和资本项目改革。目前中国的资本项目仍然受到严密的管控。

**澳新**

澳洲央行公布的3月5日会议记录显示，其在是次会议上感觉或许有必要进一步降息，但决定暂不行动并评估之前宽松措施的影响。会议记录显示，政策制定者们感觉贷款利率明显低于正常水准，并且有迹象显示经济正在对已采取的刺激措施做出反应。不过央行仍保留了进一步放宽政策的可能，称通胀前景温和令央行仍有空间空在必要时采取行动。

新西兰央行助理总裁John McDermott表示，新西兰仍有降息的空间，因为通胀平稳，但降息可能会推高房价并威胁金融稳定。

**其他**

台湾央行表示，与中国人民银行的本币互换协议已在积极进行当中，并且希望台湾与中国的换汇额度不低于新加坡、韩国的水准。央行总裁彭淮南周一赴立法院报告并备询。他表示，本币互换协议已积极进行，但进展并非央行能够单方面控制。而台湾的外汇存底只待本币互换协议完成后，才会纳入人民币为外汇存底。

印度央行今年以来第二次调降利率25个基点，以协助提振疲弱的经济，但警告进一步宽松政策的空间有限。印度央行于季中政策回顾时，决议将回购利率 调降25个基点至7.50%，但存款准备金率 维持在4.00%不变，与市场预期相同。