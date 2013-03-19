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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 14:37 BJT

欧洲政经：塞浦路斯议会不太可能通过银行存款征税法案--政府发言人

尽管阿纳斯塔夏季斯说他准备遵守上周欧元区财长会议中所同意的内容，但他“坚持欧盟伙伴应提供一些额外的协助，”Stylianides对国营电台说。

议会将在1600GMT开会。议会成员共有56席，但没有任何一党席次过半。

Stylianides说，阿纳斯塔夏季斯今天也可能与俄罗斯总统普京交谈。对银行存款户课税将不止影响塞国民众，也将影响数以千计在塞国有商业利益的俄罗斯人及欧洲人。(完) (编译 隋芬/李婷仪 审校 蔡美珍)
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