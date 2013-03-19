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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收升2%，因对塞浦路斯纾困提案的担忧消退

路透东京3月19日 - 日股日经指数周二反弹2%，收复上日部分失地，因有关塞浦路斯纾困提案可能点燃欧元区危机的担忧消退。

日经指数 涨247.60点报12,468.23点，较上周五创下的四年半高位12,560.95跌了0.74%。

东证股价指数 涨1.7%至1,045.89点。(完)
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