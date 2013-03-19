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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 17:47 BJT

表格：英国2月CPI较上年同期增长2.8%，同比升幅为去年5月以来最高

路透伦敦3月19日 - 英国国家统计局周二公布:

* 2月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.7%，较上年同期增长2.8%(预估为按年增长2.8%)

* 2月零售物价指数(RPI)较前月上升0.7%;较上年同期上升3.2%(预估为按年增长3.3%)

* 2月CPI较上年同期增幅创2012年5月以来最高

以下为详细数据：

2月 1月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.7 -0.5 0.7

较上年同期%　　　 2.8* 2.7 2.8

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.6 -0.9

较上年同期% 2.3 2.3

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.7 -0.4 0.8

较上年同期%　　　 3.2 3.3 3.3

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.7 -0.4 0.9

较上年同期%　 3.2 3.3 3.3

* CPI同比涨幅为2012年5月以来最高，当时亦增长2.8%(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
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