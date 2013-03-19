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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:04 BJT

表格: 英国2月PPI产出物价较前月涨0.8%，预估为涨0.3%

以下为详细数据

产出物价(未经调整) 2月 1月 预估值

较上月(变动%) 0.8* 0.2 (0.2) 0.3

较上年同期(变动%) 2.3** 2.1 (2.0) 1.8

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.3 0.3 (0.2) 0.2

较上年同期(变动%) 1.3*** 1.4 (1.4) 1.1

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 3.2
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