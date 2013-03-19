台湾货币市场：短率仍稳于低位，央行调控得当令积数平稳

* 央行例行存单发行较多

* 整体而言冲销动作并不积极

* 短率仍位于低位

记者 高洁如

路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周二仍在低位。今日央行存单到期虽少，市场资金净回笼央行，不过整体而言，央行收回资金的动作并不算积极，短率仍然在低位。

一位资金调度人士表示，近期市况平淡，全体银行的准备数字多在小正到小负之间游走，变化并不大，这也可见央行在短期资金调控得宜。他们也说，市场上有意拆出资金的银行还是很多，即便今日资金净回笼央行，但整体而言游资仍然相当充裕。

〞今天我们没什么动，但外面很多人要借给我们。〞一位民营银行资金调度人士说。

台币兑美元 周二上午修正上日对塞浦路斯的过度忧虑，开盘后即收回上日跌幅，重回29.730左右交投。但周一台币汇价收创逾半年新低，在塞浦路斯的纾困计画中风险胃纳缩小。

但一家外商保管银行资金调度人士表示，即使上日市场对塞浦路斯的忧虑令新兴市场货币重贬，但至目前为止客户端的资金并未做太大的挪移、汇出。

〞这阵子(外资)没有大变化，其实很安静。〞前述资金调度人士表示。

针对塞浦路斯一位台湾央行官员周一则指出，本地银行对塞浦路斯的直接债权1.6亿美元，最终债权1.1亿美元，占跨国国际债权(International claims)总额的0.05%，曝险相当小。

本地时间1430银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.387-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.49%。

**短票利率持平**

票券商指出，近期发行端需求并不特别好，加上资金还是偏多，利率多稳于近期水位不变。

今日30天左右短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行周二存单到期金额36亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额1兆2,806.65亿台币，本周余日存单到期金额是：周三857.05亿，周四5,885亿以及周五3,423.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负17亿台币；累计超额准备为负230亿台币，加计前期1%的超额准备为938亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率周二持稳既有区间。交易人士认为，最近央行冲销力道偏弱，资金情势明显宽裕，不过券源缺乏，RP交投以到期续做为主，利率维持在既有区间不变，季底资金效应预计下周才会发酵，料月底RP利率既有区间变化幅度轻微。

证券交易商表示，随着台债殖利率弹升，筹码洗到长期持有者身上，造成券源供给减少，目前公债及公司债RP券源都面临短缺情况，尽管银行、投信找券需求较上周减少，然市场找券仍相当不容易。

“(公债)利率上去，大家都不想拿券，RP供需都减少了 。”一券商交易员说。

一票券交易商也表示，目前仍在调整及处分台债既有部位，现在也不急着建立新部位，承作RP的意愿略有降低，短天期公债RP利率略微降低至0.65-0.66%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，区间高位微低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。