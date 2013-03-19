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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 15:08 BJT

中国股市：沪综指收盘上涨，基建板块引领大盘技术性反弹

路透上海3月19日 - 中国股市沪综指周二收市上涨。分析师指出，昨日大盘拉出一根大阴线后，因政策面疑虑形成的做空动能初步得到消化，房地产、基建等前期跌幅较大的板块出现技术性反弹，引领大盘小幅反抽。

沪综指 收报2,257.434点，涨17.418点或0.78%，周一大盘下跌1.68%至近三个月新低；其中上证地产类指数 收升2.49%。上海A股今日成交额为753亿元人民币，上日为813亿元。

“昨天跌的太快，今天有一个技术性反抽，总体上还是盘整行情。”申银万国资深分析师钱启敏指出。

他认为，前期支撑大盘上涨的利好因素，例如宏观经济复苏、新政府改革红利预期等已基本兑现，而从技术图形看，头肩顶形态已初步形成，短期走势偏弱，估计大盘会在年线2,222点及2,200点整数关附近争夺一番。

沪深300指数 收升0.9%，报2,525.097点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,530点，涨0.8%，成交量为789,897手。(完)

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