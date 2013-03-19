中国股市：沪综指收盘上涨，基建板块引领大盘技术性反弹

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海3月19日 - 中国股市沪综指周二收市上涨。分析师指出，昨日大盘拉出一根大阴线后，因政策面疑虑形成的做空动能初步得到消化，房地产、基建等前期跌幅较大的板块出现技术性反弹，引领大盘小幅反抽。
沪综指 收报2,257.434点，涨17.418点或0.78%，周一大盘下跌1.68%至近三个月新低；其中上证地产类指数 收升2.49%。上海A股今日成交额为753亿元人民币，上日为813亿元。
“昨天跌的太快，今天有一个技术性反抽，总体上还是盘整行情。”申银万国资深分析师钱启敏指出。
他认为，前期支撑大盘上涨的利好因素，例如宏观经济复苏、新政府改革红利预期等已基本兑现，而从技术图形看，头肩顶形态已初步形成，短期走势偏弱，估计大盘会在年线2,222点及2,200点整数关附近争夺一番。
沪深300指数 收升0.9%，报2,525.097点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,530点，涨0.8%，成交量为789,897手。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币