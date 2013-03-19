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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:53 BJT

台股业绩：宏基去年第四季净损高于预期，全年亦为亏损

路透台北3月19日 - 全球个人电脑(PC)品牌大厂宏基 周二公布，去年第四季净损为33.7亿台币，高于市场预期。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期宏基第四季净损为29.9亿台币。

宏基并在发布的新闻稿中表示，2012年全年为净损29.1亿台币。

宏基今日收高1.7%，报26.9台币；台股 则涨0.35%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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