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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 15:30 BJT

泰国央行：总裁称泰铢涨势虽迅猛，但尚不足为虑

路透曼谷3月19日 - 泰国央行总裁周二表示，泰铢近期涨势相当迅猛，但尚不足为虑；泰铢兑美元周二触及16年新高。

“泰铢涨幅很大，升势迅速...我们并不担心，将会持续观察，”泰国央行总裁张旭州向记者表示。

他并称没有必要召开特别货币政策会议来讨论这个问题。

泰铢周二兑美元升值0.6%至29.34泰铢，创下1997年亚洲金融风暴以来新高，因外资持续流入，今年以来涨幅达4.3%，在亚币中名列前矛。(完)
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