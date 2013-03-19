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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 15:46 BJT

欧洲政经：塞浦路斯股票交易所周二和周三暂停交易

路透3月19日 - 塞浦路斯股票交易所表示，周二和周三暂停交易；同时银行仍然关闭。塞浦路斯拟对银行存款征税，以此交换国际援助。

交易所称，此举是为了确保交易所的正常运作以及为了保护投资者。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 沈以文)
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