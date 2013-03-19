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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:26 BJT

《欧洲政经焦点》塞浦路斯议会将否决存款税议案，恐面临债务违约及银行倒闭

官员告诉路透，欧元区财长们赞成对金额超过10万欧元的存款帐户征收15.6%的税，以协助塞浦路斯金融业的重整，同时让帐户金融低于这个门槛的存款户逃过一劫。

还不清楚塞浦路斯最后将就哪种征税版本进行表决。政府坚称塞浦路斯别无选择，只能接受存款征税以换取纾困，否则只好等着破产。

尽管欧盟曾强调该措施只是一次性的，且塞浦路斯仅占欧洲经济产出的0.2%，但外界益发担心会引发欧洲其他较大国家储户提现。

“如果你是塞浦路斯的小储户，你会告诉自己，与其把钱放在银行，还不如把钱取出来藏在地毯下好，”一不愿具名的法国银行业高层说。

“而如果你是希腊人、西班牙人或是意大利人，那么你可能会告诉自己，下一个恐怕就轮到你了。”(完) (编译 张明钧/田建华/丁琦/张若琪 审校 隋芬)
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