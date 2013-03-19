《欧洲政经焦点》塞浦路斯议会将否决存款税议案，恐面临债务违约及银行倒闭

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
官员告诉路透，欧元区财长们赞成对金额超过10万欧元的存款帐户征收15.6%的税，以协助塞浦路斯金融业的重整，同时让帐户金融低于这个门槛的存款户逃过一劫。
还不清楚塞浦路斯最后将就哪种征税版本进行表决。政府坚称塞浦路斯别无选择，只能接受存款征税以换取纾困，否则只好等着破产。
尽管欧盟曾强调该措施只是一次性的，且塞浦路斯仅占欧洲经济产出的0.2%，但外界益发担心会引发欧洲其他较大国家储户提现。
“如果你是塞浦路斯的小储户，你会告诉自己，与其把钱放在银行，还不如把钱取出来藏在地毯下好，”一不愿具名的法国银行业高层说。
“而如果你是希腊人、西班牙人或是意大利人，那么你可能会告诉自己，下一个恐怕就轮到你了。”(完) (编译 张明钧/田建华/丁琦/张若琪 审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币