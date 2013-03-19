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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:09 BJT

日本央行：即将卸任的总裁白川方明警告称，要控制市场预期有困难

黑田东彦周三将将接任成为新的日本央行总裁。

白川方明于周二卸任。他在担任央行总裁的五年期间，力抗一连串冲击，比如2008年雷曼兄弟垮台后的余波、欧债危机和2011年日本311大地震与海啸的影响。

外界认为他成功保护了日本银行体系免于遭受冲击，但时常被外界批评行动不够且太迟，未能确实终结日本长期的通缩局面。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 田建华)
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