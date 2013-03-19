中国央行：储户调查显示更多银行家认为货币政策“适度”，居民涨价预期趋缓

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京3月19日 - 尽管前两个月的消费出口等经济数据不太乐观，但中国央行周二发布一季度调查报告却显示出，居民对物价上涨预期有所减弱，而企业经营景气预期提升，也有更多银行家认为货币政策“适度”。
央行周二发布的2013年第一季度银行家问卷调查报告、储户问卷调查报告和企业家问卷调查报告称，银行家宏观经济热度指数为40.2%,较上季上升12.8个百分点。企业家宏观经济热度指数为35.6%，较上季上升4个百分点，较去年同期下降3.5个百分点。
而储户方面，一季度居民物价满意指数为20%，较上季下降2个百分点，高于去年同期0.3个百分点。其中，62.1%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高3.6个百分点。居民未来物价预期指数为66.9%，较上季下降3.3个百分点，高于去年同期4.8个百分点。
储户调查对下季房价的预期则更体现出房地产调控的难度。68%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高1.3个百分点，高于去年同期0.3个百分点。对下季房价，预期“上升”的居民占比为34.4%，较上季提高5.4个百分点，高于去年同期16.7个百分点。未来3个月内准备出手购房的居民占比为14.8%，较上季下降0.6个百分点。
银行家反映的贷款总体需求指数为77.4%，较上季上升6.3个百分点。银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为78.2%，较上季上升3.2个百分点。
企业家信心指数为68%，较上季上升7.6个百分点，较去年同期下降2.2个百分点。企业经营景气预期指数为66.2%，较上季上升3.6个百分点，较去年同期下降2.3个百分点。（完） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币