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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:51 BJT

香港股市：收低0.2%，为三个半月来最低收位

路透香港3月19日 - 香港股市周二收在三个半月低点，中国消费板块表现疲弱，抵销了中资电力生产商因企业营收所带动的涨幅。

恒生指数 收低0.2%，报22,041.9点，为12月4日以来最低收位。恒生国企指数 下跌0.5%。

沪深300指数 收高0.9%至2,525.1点，弹离周一触及的两个月低位。沪综指 上涨0.8%，该指数周一创下12月28日后最低收位。

华润电力 跳涨8.1%，创2008年12月以来最大单日涨幅，因该公司公布2012年获利表现良好，促使券商上调对其的目标价。德意志银行便将华润电力目标价上调了约14%。

中资消费股延续跌势，此前康师傅控股 和高鑫零售 公布的财报均令人失望。奢侈品类股亦走跌，因英皇钟表珠宝 2012年净利下滑幅度大于预期。英皇钟表珠宝股价跌4.7%，亨得利 亦跌3.6%。(完)
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