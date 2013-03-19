香港股市：收低0.2%，为三个半月来最低收位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港3月19日 - 香港股市周二收在三个半月低点，中国消费板块表现疲弱，抵销了中资电力生产商因企业营收所带动的涨幅。
恒生指数 收低0.2%，报22,041.9点，为12月4日以来最低收位。恒生国企指数 下跌0.5%。
沪深300指数 收高0.9%至2,525.1点，弹离周一触及的两个月低位。沪综指 上涨0.8%，该指数周一创下12月28日后最低收位。
华润电力 跳涨8.1%，创2008年12月以来最大单日涨幅，因该公司公布2012年获利表现良好，促使券商上调对其的目标价。德意志银行便将华润电力目标价上调了约14%。
中资消费股延续跌势，此前康师傅控股 和高鑫零售 公布的财报均令人失望。奢侈品类股亦走跌，因英皇钟表珠宝 2012年净利下滑幅度大于预期。英皇钟表珠宝股价跌4.7%，亨得利 亦跌3.6%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币