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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:44 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称货币政策碎片化，传导效应不畅

路透法兰克福3月19日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧洲金融市场各有差异，使得欧洲央行的单一货币政策碎片化。

“如你所注意到的，单一金融市场中的严重分化效应有其明显的后果，例如银行融资成本不同，”德拉吉在为一场于法兰克福的演讲所准备的讲稿中指出。

“这造成我们降息对于欧元区各地企业及家庭的传导效应不一。在这理由下，欧洲央行必须找出最有效的政策工具以修补这些问题，在此同时还要守住自身使命，”德拉吉在一场有关金融市场整合的会议开幕致词讲稿中表示。(完)
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