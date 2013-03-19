更正-全球金市：金价徘徊于1,600美元上方，因市场担心塞浦路斯局势

(更正:因译文有误，第二段应为“10万欧元以下”存款户，非“10亿欧元”)
路透新加坡3月19日 - 金价周二徘徊在两周半高点附近，因围绕塞浦路斯表决银行储户征税案的不安情绪，支撑黄金的避险买兴。但投资者认为这种支撑作用恐怕不会持久。
塞浦路斯议会周二料将否决这项征税举措，令该国进一步逼近债务违约及金融崩溃，尽管欧元区财长同意可弹性豁免10万欧元以下存款户的税负。
这项上周末宣布的救助计划并未改变投资者对全球经济复苏预期，投资者对于黄金等避险资产的买兴仍然温和。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓周一创下近一个月最大单日降幅，尽管金价上扬0.8%。
中国兴业银行分析师Jiang Shu称，市场人仍然担心，但担忧的程度有限，这反映在部分投资人惊慌，但有些投资人却趁此机会敲进(风险资产)上。
其表示，毕竟美国经济比2009年和2010年要好得多，那有助降低了塞浦路斯带来的打击。
0730GMT，现货金 变动不大，报每盎司1,603.86美元，上日触及两周半高点1,610.81。
美国期金 也近持平，报1,603.10美元。
路透市场分析师王涛称，技术面显示现货金在1,611美元面临阻力，可能在这个水准下方徘徊或回撤到1,593美元。
投资者将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二和周三的政策会议，预计其货币政策不会有什么变动，但或对经济做出更正面的评估。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1603.86 -0.94 -0.06 -4.22
现货银 28.89 0.05 +0.17 -4.59
现货铂金 1572.74 -4.01 -0.25 2.46
现货钯金 757.72 -4.78 -0.63 9.50
COMEX期金 1603.10 -1.50 -0.09 -4.34 14243
COMEX期银 28.88 0.00 +0.00 -4.48 3715
汇率
欧元/美元 1.2940
美元/日圆 95.52
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 王翔琼 审校 李婷仪)