中国债市：消息淡静利率互换止跌归稳，关注塞浦路斯局势进展

路透上海3月19日 - 中国人民币利率互换 周二止跌趋稳，因目前国内消息较为淡静，资金面依旧宽松。在此前压制IRS下行塞浦路斯的局势没有新的进展前，观望情绪重新主导市场。

不过也有交易员指出，塞浦路斯事件或仅是平静市况下的小波澜，未来市场方向应该更多还要看境内市场各项因素的变化。

上海一银行交易员表示，今日IRS整体变化非常有限。在国内消息面和资金面都比较平稳的情况下，短期内只能继续观望塞浦路斯事件的后续进展。

塞浦路斯议会周二料投票否决存款征税的措施，这将把该国进一步推向债务违约和银行倒闭的边缘。该国各银行和股票交易所周二、周三均关闭或暂停交易。塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides周二称，该国议会不太可能通过对银行存款征税的法案，从而无法符合国际援助附加的条件。存款征税提案已经在塞浦路斯的银行体系引发混乱。

欧洲汇市、日本股市等境外市场走势亦趋稳，因等待塞浦路斯议会对存款征税投票结果。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2160/3.3260 3.2267/3.3083 3.4400/3.5233 3.6217/3.7133 3.6450/3.9000

周一 3.2250/3.3350 3.2179/3.3014 3.4400/3.5229 3.6236/3.7086 3.6450/3.9050

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变动 -0.0090/-0.0090 +0.0088/+0.0069 +0.0000/+0.0004 -0.0019/+0.0047 +0.0000/-0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.