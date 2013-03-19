更新版 1-中国货币市场：隔夜及七天回购利率走低，公开市场正回购放量不改宽松流动性

(更新收盘报价及成交量等数据)
路透上海/北京3月19日 - 中国银行间资金市场周二隔夜和七天期回购利率 双双走低，尽管今日公开市场正回购操作量较上周同期放大，但对宽松流动性影响甚微。
交易员指出，短期内只要央行公开市场回笼力度不大幅加力，资金面充裕的格局仍会延续，下周因临近月末和季末，银行的资金需求会增多，不过以当前的资金状况，料应对难度不大。
“还是比较宽松，跨季末的资金需求稍微多一些，像14天的，”上海一银行交易员表示。
她并指出，虽然公开市场正回购操作放量，但因今日还有正回购到期，因此单日净回笼规模不到百亿，对资金面来说消化较为容易。
央行公开市场今日进行的390亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周二的260亿元增五成，中标利率则继续持平于2.75%。今日同时有300亿元正回购到期，上周二则未有正回购到期。
今日银行间市场质押式回购总成交量约6,731.55亿元，较上日6,368.65亿元的水平有所上升；其中隔夜品种成交5,558.54亿元，与上日5,558.87亿元近持平。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1989 2.5007 -30.18 5,558.54
七天 2.9633 3.0319 -6.86 584.86
14天 3.3849 3.3287 5.62 348.05
上交所债券回购
其中:隔夜 1.0350 2.8950 -185.50 1,526.51
七天 2.8300 3.5150 -68.50 121.09
14天 3.1000 3.4000 -30.00 9.66
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2828 2.5700 -28.72 --
七天 2.9800 3.1000 -12.00 --
14天 3.4400 3.3413 9.87 --
shibor
其中:隔夜 2.2480 2.5240 -27.60 --
七天 2.9730 3.0860 -11.30 --
三个月 3.8802 3.8801 0.01 --
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(发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯)