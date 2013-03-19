版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月19日

路透3月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
     品种         最新库存         变动
      铜           547,025       +3,100
      锡            14,080         +310
      铅           274,400       -1,100
      锌         1,202,900       -2,225
      铝         5,223,325      +41,150
      镍           162,654         +348
    铝合金          78,040         -820
    NASAAC         144,020         -140
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据          库存分布             品种   库存数据        库存分布
 种                                                                 
 铜   MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                金                  
 
 (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐