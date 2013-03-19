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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:56 BJT

德国经济：ZEW经济学家称对德国经济的预期一直稳定

路透德国3月19日 - * ZEW经济学家：对德国经济的预期一直稳定，对意大利和法国的预期则下滑

* ZEW经济学家：即使没有塞浦路斯问题，也并不认为信心会强劲上升

* ZEW经济学家：预计德国经济在未来几个月将温和复苏

* ZEW经济学家：德国债务危机风险料仍相对温和 (完)
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