版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:37 BJT

欧洲金融：IMF总裁对塞浦路斯援助的最新协议表示欢迎

3月19日 - 国际货币基金会(IMF)总裁拉加德周二称：

* 对塞浦路斯援助的最新协议表示欢迎

* 塞浦路斯银行业必须缩小规模并重组结构，这对该国来讲非常重要

* 我们非常支持塞浦路斯为实现向储户更公平征税所做的努力(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐