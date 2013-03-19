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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:26 BJT

重发-欧洲金融：法国财长称没有理由因塞浦路斯而怀疑欧元区

(因技术原因重发，内文无变动。)

路透巴黎3月19日 - 法国财政部长莫斯可维西周二淡化了塞浦路斯进退两难境地可能对欧元区产生更大范围的威胁。塞浦路斯对于如何对存款征税和确保国际救助之间进退维谷。

在被问及塞浦路斯危机是否重燃对欧元的担忧时，莫斯可维西回答称，“没有理由因塞浦路斯局势而怀疑欧元区。”

在回答如何对塞浦路斯银行存款征税时，其说道，“当由塞浦路斯政府来做出正确决议，我想他们将会做出的。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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