美国热股：Cantor Fitzgerald上调Ebay投资评级，后者股价大涨

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透3月19日 - 券商Cantor Fitzgerald将电子商务公司Ebay 评级从“持有”上调至“买入”，指称由于该公司纳入著名品牌零售商和其他功能，预计其活跃用户数量将增加。
“由于许多调整是在美国以外市场推出的，我们预计这将对国际市场的增长产生正面影响，”分析师Youssef Squali在研究报告中称，新“电子钱包”支付在PayPal上的费用也可能受到“控制”。
在周二早盘交易中，Ebay大涨2.25%至51.21美元。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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