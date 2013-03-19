美国热股：Cantor Fitzgerald上调Ebay投资评级，后者股价大涨

路透3月19日 - 券商Cantor Fitzgerald将电子商务公司Ebay 评级从“持有”上调至“买入”，指称由于该公司纳入著名品牌零售商和其他功能，预计其活跃用户数量将增加。

“由于许多调整是在美国以外市场推出的，我们预计这将对国际市场的增长产生正面影响，”分析师Youssef Squali在研究报告中称，新“电子钱包”支付在PayPal上的费用也可能受到“控制”。

在周二早盘交易中，Ebay大涨2.25%至51.21美元。(完)