中港个股：民生银行可转债获逾200倍超额认购，吸引逾3,000亿元申购

路透上海3月20日 - 中国民生银行 近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。

公告称，在向民生银行原股东优先配售143.48亿元后，其余部分才向其他投资者发行。结果显示，网上向社会公众投资者、及网下机构投资者配售A类和B类的配售比例分别为0.3682%、0.4137%和0.3682%。

其中网下A类和B类配售的有效认购量分别涉及6,830.7亿元和7,524.7亿元，考虑网下配售机构只需付申购数量20%的定金，再加上网上认购量，本次总体申购资金超过3,000亿元。

民生银行新发行的可转债期限为六年，按年付息，前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。上周五为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。可转债发行结束后六个月后可以转股，初始转股价格为10.23元/股。

大公国际资信评估有限公司对民生银行的主体信用评级为AAA级，本次可转债的信用等级为AA+级，评级展望为稳定。海通证券 和瑞银证券为本期债的联席主承销商。