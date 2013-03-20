中港个股：民生银行可转债获逾200倍超额认购，吸引逾3,000亿元申购

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 中国民生银行 近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。
公告称，在向民生银行原股东优先配售143.48亿元后，其余部分才向其他投资者发行。结果显示，网上向社会公众投资者、及网下机构投资者配售A类和B类的配售比例分别为0.3682%、0.4137%和0.3682%。
其中网下A类和B类配售的有效认购量分别涉及6,830.7亿元和7,524.7亿元，考虑网下配售机构只需付申购数量20%的定金，再加上网上认购量，本次总体申购资金超过3,000亿元。
民生银行新发行的可转债期限为六年，按年付息，前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。上周五为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。可转债发行结束后六个月后可以转股，初始转股价格为10.23元/股。
大公国际资信评估有限公司对民生银行的主体信用评级为AAA级，本次可转债的信用等级为AA+级，评级展望为稳定。海通证券 和瑞银证券为本期债的联席主承销商。
民生银行A股周二收报10.31元，过去一个月累计下跌2.2%。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市