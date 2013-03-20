中国金融：监管层紧盯理财产品投向，严格限制投向地方融资平台等领域--报载

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 上海证券报周三报导引述知情人士的消息,理财产品投向被银监会列为2013年银行理财业务监管工作的重点，银监会相关领导强调，要严格限制银行理财资金投入地方融资平台、“两高一剩”企业及商业房地产开发项目等限制性行业和领域。
报导称，早在2011年6月，银监会就明确要求银行理财资金不得流向地方融资平台、“两高一剩”(高污染高能耗的资源性企业和过剩行业)企业和商业房地产开发项目等限制性行业和领域。但并非所有银行都能真正落实这一要求。去年末，部分银行理财资金投向地方政府融资平台项目有所反弹。 银监会相关负责人近期强调，商业银行在对理财资金进行投资运用时，应主动做到与国家宏观调控和行业政策保持一致，同时按照银监会的窗口指导，严格限制理财资金通过各类渠道及方式进入上述限制性行业和领域。 该负责人还提醒，特别要注意防止地方政府融资平台绕道通过银行理财进行直接或间接融资。 来自银监会的统计数据显示，截至去年年末，全国共有233家银行业金融机构开展了理财业务，各银行共存续理财产品32152款，理财资金账面金额7.1万亿元，较2011年年末增长约55%。2012年理财产品投向方面，债券及货币市场工具类、信贷类和存款类理财产品成绝对主力，合计占比高达86%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市