《独家新闻》美贸易代表或空缺更久，因奥巴马要求热门候选人留任代理预算主管

路透华盛顿3月19日 - 白宫周一称，美国总统奥巴马请求Jeff Zients留任代理预算主管，让他退出对贸易代表一职的角逐。

白宫发言人Jay Carney称，Zients将继续担任当前职位，确认了路透的报导。Zients先前是美国贸易代表的有力竞争者。

熟悉白宫计划的消息人士之前告诉路透，奥巴马认为在行政管理和预算办公室(OMB)对处理“自动减支”问题至关重要的当下，需要Zients留在这个经济团队。

“美国贸易代表不再是他的选项。”这名消息人士称。

这将延长美国贸易代表职位空缺的时间，预计不会马上宣布提名。

外界认为白宫国际经济事务顾问Michael Froman可能参选贸易代表。消息人士今年稍早告诉路透，Froman更倾向于留任当前职位。

其他候选人包括美国贸易副代表Demetrios Marantis，前参议院财务委员会首席国际贸易法律顾问Max Baucus，商务部国际贸易次长Francisco Sanchez，以及美国进出口银行总裁Fred Hochberg。

Baucus与参议院财务委员会共和党领袖Orrin Hatch周二高度称赞了Marantis。自从上周前贸易代表柯克卸任以来，Marantis一直担任代理贸易代表。(完) (编译 程琳; 审校 李爽)