路透调查：美国上周原油库存料连续第九周上升，因炼厂加工量保持低位

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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路透3月19日 - 路透调查周二显示，美国上周原油库存料连续第九周上升，因炼厂加工量处于较低水平。
路透对八位分析师的调查显示，3月15日止当周原油库存预计增加200万桶。有七位受访分析师预计库存上升。
花旗分析师Timothy Evans在研究报告中称，炼厂原油加工量保持较低水平，可能造成了美国商业原油库存延续季节性上升趋势。
他表示，“即便美国炼厂完成检修后将加工量提升到更高的水准，我们预计基本面整体上不会改善。”
美国能源资料协会(EIA)数据显示，在截至3月8日当周的连续八周内，美国原油库存增加了逾2,400万桶。这是2012年6月以来最大的八周增幅，因中西部和墨西哥湾沿岸炼厂进入检修期。
美国石油协会(API)数据显示，上周美国原油库存下降41.3万桶。
调查并显示，炼厂产能利用率料较前周的81.0%上升0.2%。
上周汽油库存预计下降210万桶，因炼厂加工量料下滑。
API周二出炉的数据显示，上周汽油库存增加27.8万桶，馏分油库存下降130万桶。
此次调查还显示，3月15日止当周包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料减少80万桶。(完)
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