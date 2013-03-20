路透调查：美国上周原油库存料连续第九周上升，因炼厂加工量保持低位

花旗分析师Timothy Evans在研究报告中称，炼厂原油加工量保持较低水平，可能造成了美国商业原油库存延续季节性上升趋势。

他表示，“即便美国炼厂完成检修后将加工量提升到更高的水准，我们预计基本面整体上不会改善。”

美国能源资料协会(EIA)数据显示，在截至3月8日当周的连续八周内，美国原油库存增加了逾2,400万桶。这是2012年6月以来最大的八周增幅，因中西部和墨西哥湾沿岸炼厂进入检修期。