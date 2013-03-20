中国资管：券商大集合理财产品6月起停发，券商备战公募基金产品--报载

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 中国证券报周三报导称，6月1日之后，面向中小客户的券商集合理财计划（业内称大集合）将退出历史舞台，由券商管理的公募基金新产品有望面世。目前多家券商资管部门正在加紧申请公募基金管理资格，准备在大集合停发后推出公募基金产品。
根据投资门槛高低，目前券商资管产品主要分为大集合、小集合、定向理财和专项资产管理。其中，大集合主要针对中小客户，投资门槛为5万元人民币；小集合面对中高端客户，投资门槛为100万元；定向理财和专项资产管理面对高端客户。
业内人士透露，券商资管产品以往均被监管层界定为私募产品，但6月后券商资管将可发行公募产品，需比照公募基金发行和管理，需经证监会基金部审核。私募产品仍采用备案制，但取消了大集合，保留了门槛较高的小集合、定向理财和专项资产管理。 “这是我们期盼了多年的利好。”某大型券商资管业务负责人表示，对券商而言，与大集合相比，公募基金产品在发行和销售方面的吸引力强烈。首先，公募基金的投资门槛仅为1,000元，而大集合为5万元；其次，投资者购买公募基金很方便，可以通过银行账户和证券账户在网上操作，但购买大集合必须去券商营业部现场签订合同；最后，公募基金可以通过媒体等公开渠道宣传，而大集合是私募产品，不能公开宣传。
由于被界定为私募产品，券商集合理财业务自2005年诞生后一直发展缓慢，直到去年证监会修改资管业务的相关法规，券商集合理财产品才开始加速发行。但目前存续的720只券商集合理财产品总规模仅为1,500亿元左右，远远低于公募基金3万亿元的总规模。
2月18日，证监会发布《资产管理机构开展公募基金业务暂行规定》，允许符合条件的券商、保险、私募及PE等机构开展公募基金管理业务，规定将从6月1日起执行。券商开展公募基金管理的门槛主要包括具有三年以上证券资产管理经验、最近三年管理的证券类产品业绩良好和资产管理总规模不低于200亿元或集合资产管理业务规模不低于20亿元等。
报导称，目前大部分已开展资管业务的券商均符合上述条件。多家券商资管部门正在申请开展公募基金业务资格，下半年将陆续推出公募基金。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市