中国资管：券商大集合理财产品6月起停发，券商备战公募基金产品--报载

路透上海3月20日 - 中国证券报周三报导称，6月1日之后，面向中小客户的券商集合理财计划（业内称大集合）将退出历史舞台，由券商管理的公募基金新产品有望面世。目前多家券商资管部门正在加紧申请公募基金管理资格，准备在大集合停发后推出公募基金产品。

根据投资门槛高低，目前券商资管产品主要分为大集合、小集合、定向理财和专项资产管理。其中，大集合主要针对中小客户，投资门槛为5万元人民币；小集合面对中高端客户，投资门槛为100万元；定向理财和专项资产管理面对高端客户。

业内人士透露，券商资管产品以往均被监管层界定为私募产品，但6月后券商资管将可发行公募产品，需比照公募基金发行和管理，需经证监会基金部审核。私募产品仍采用备案制，但取消了大集合，保留了门槛较高的小集合、定向理财和专项资产管理。 “这是我们期盼了多年的利好。”某大型券商资管业务负责人表示，对券商而言，与大集合相比，公募基金产品在发行和销售方面的吸引力强烈。首先，公募基金的投资门槛仅为1,000元，而大集合为5万元；其次，投资者购买公募基金很方便，可以通过银行账户和证券账户在网上操作，但购买大集合必须去券商营业部现场签订合同；最后，公募基金可以通过媒体等公开渠道宣传，而大集合是私募产品，不能公开宣传。

由于被界定为私募产品，券商集合理财业务自2005年诞生后一直发展缓慢，直到去年证监会修改资管业务的相关法规，券商集合理财产品才开始加速发行。但目前存续的720只券商集合理财产品总规模仅为1,500亿元左右，远远低于公募基金3万亿元的总规模。

2月18日，证监会发布《资产管理机构开展公募基金业务暂行规定》，允许符合条件的券商、保险、私募及PE等机构开展公募基金管理业务，规定将从6月1日起执行。券商开展公募基金管理的门槛主要包括具有三年以上证券资产管理经验、最近三年管理的证券类产品业绩良好和资产管理总规模不低于200亿元或集合资产管理业务规模不低于20亿元等。