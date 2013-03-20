《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.7611港元 ) 美国股市标普500指数周二连跌第三日，道琼工业指数 小升3.76点，或0.03%，至14,455.82 点 ，但尾盘削减跌幅，因塞浦路斯议会拒绝政府提出的征收银行存款税的提议。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.620 -2.09 31698 14.173 -0.75 中国铝业 9.930 -1.19 51869 3.083 -1.51 中国移动 52.200 -0.95 338337 81.026 0.84 中国人寿 40.750 -0.92 66414 21.084 0.40 中石油 133.360 -0.96 22549 10.350 -0.09 中石化 112.010 0.48 25349 8.693 0.15 汇丰控股 54.190 -0.42 553814 84.115 1.29 中电信 50.330 -2.29 17945 3.906 0.16 中国联通 13.440 -1.90 180538 10.431 -0.09 兖州煤业 13.870 -3.07 76451 10.765 -0.70 华能国际 40.070 2.01 32693 7.775 -3.90 南方航空 26.670 -0.19 12546 4.140 -0.01 东方航空 21.770 -0.64 11092 1.690 -49.26 中芯国际 2.830 4.43 91612 0.439 -3.46 (完) (整理：梁慧仪)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市