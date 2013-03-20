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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1
美元=7.7611港元 )
    
    美国股市标普500指数周二连跌第三日，道琼工业指数 小升3.76点，或0.03%，至14,455.82
点
，但尾盘削减跌幅，因塞浦路斯议会拒绝政府提出的征收银行存款税的提议。 
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.620   -2.09      31698            14.173      -0.75
 中国铝业                       9.930   -1.19      51869             3.083      -1.51
 中国移动                      52.200   -0.95     338337            81.026       0.84
 中国人寿                      40.750   -0.92      66414            21.084       0.40
 中石油                       133.360   -0.96      22549            10.350      -0.09
 中石化                       112.010    0.48      25349             8.693       0.15
 汇丰控股                      54.190   -0.42     553814            84.115       1.29
 中电信                        50.330   -2.29      17945             3.906       0.16
 中国联通                      13.440   -1.90     180538            10.431      -0.09
 兖州煤业                      13.870   -3.07      76451            10.765      -0.70
 华能国际                      40.070    2.01      32693             7.775      -3.90
 南方航空                      26.670   -0.19      12546             4.140      -0.01
 东方航空                      21.770   -0.64      11092             1.690     -49.26
 中芯国际                       2.830    4.43      91612             0.439      -3.46
 (完)

 (整理：梁慧仪)

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