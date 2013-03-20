《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.7611港元 ) 美国股市标普500指数周二连跌第三日，道琼工业指数 小升3.76点，或0.03%，至14,455.82 点 ，但尾盘削减跌幅，因塞浦路斯议会拒绝政府提出的征收银行存款税的提议。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.620 -2.09 31698 14.173 -0.75 中国铝业 9.930 -1.19 51869 3.083 -1.51 中国移动 52.200 -0.95 338337 81.026 0.84 中国人寿 40.750 -0.92 66414 21.084 0.40 中石油 133.360 -0.96 22549 10.350 -0.09 中石化 112.010 0.48 25349 8.693 0.15 汇丰控股 54.190 -0.42 553814 84.115 1.29 中电信 50.330 -2.29 17945 3.906 0.16 中国联通 13.440 -1.90 180538 10.431 -0.09 兖州煤业 13.870 -3.07 76451 10.765 -0.70 华能国际 40.070 2.01 32693 7.775 -3.90 南方航空 26.670 -0.19 12546 4.140 -0.01 东方航空 21.770 -0.64 11092 1.690 -49.26 中芯国际 2.830 4.43 91612 0.439 -3.46 (完) (整理：梁慧仪)