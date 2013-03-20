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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月20日-3月27日

路透3月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家     规模         发行细节
 3/20  0120   日本                  三个月期贴现国库券
 3/20         德国     40亿欧元     2023年2月15日到期的10年期
                                    公债
 3/20         加拿大                两年期公债
 3/20         葡萄牙   20-25亿欧元  较短期公债
 3/21  0850   法国                  BTAN中期公债
 3/21  0950   法国                  OATi指数关联债券
 3/21         西班牙                公债标售
 3/21         英国                  2044年到期的指数关联公债
 3/21  1800   美国                  10年期通膨保值债券(TIPS)
 3/25  1350   法国                  BTF债券
 3/25         意大利                零息/BTPEI债券
 3/26  1800   美国                  两年期公债
                                    
 3/26         意大利                公债标售
 3/27         意大利                中长期公债
 3/27         加拿大                10年期公债
 3/27  1800   美国                  五年期公债
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校　戴素萍)

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