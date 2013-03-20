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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:19 BJT

韩国股市：因投资者忧虑塞浦路斯形势而开低，三星电子下跌

路透首尔3月20日 - 韩国股市周三开低，反映出投资者对塞浦路斯目前不确定局势的忧虑情绪。

0003GMT，韩国综合股价指数 跌0.38%至1,971.37点。

三星电子 跌1%，此前有消息人士称该公司在开发一种类似手表的可佩戴电子产品。(完)

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