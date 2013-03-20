《台湾报摘》--工商时报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 头版头条:
--据指出，中国银监会主席尚福林可望于本月31日率团访台，因此台湾金融业高度期盼的金银三会将于4月1日举行，金银会预计敲定银监会下QDII(合格境内机构投资者)来台备忘录，争取加速核给台资银行在大陆的全方面人民币业务，并就两岸银行相互参股研议提高参股比重。
* 其他:
--券商发行权证避险交易的证交税率调降案，行政院会明日可望拍板定案。金管会副主委吴当杰昨日表示，待避险交易证交税调降后，将配合开放权证先买后卖当日冲销，各种配套措施陆续实施后，权证市场会愈来愈旺。
--两岸商谈海关合作将有重大进展，财政部关务署昨日表示，台湾与大陆去年底积极接洽优质企业安全认证(AEO)制度，双方已有共识，年底可望完成洽签，进出口业者可享货品快速通关的优惠措施。
--800亿台币联贷商机第二季正式引爆。据透露，景气回春，长期利率看涨，企业集团已抢先作好金流布局，包括奇美实业、宝成 集团、鸿海 集团旗下的臻鼎科技、正崴 集团、台塑 集团等五大国内知名企业集团，已为旗下公司展开新一波联贷募资布局。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市