《台湾报摘》--工商时报3月20日

* 头版头条:

--据指出，中国银监会主席尚福林可望于本月31日率团访台，因此台湾金融业高度期盼的金银三会将于4月1日举行，金银会预计敲定银监会下QDII(合格境内机构投资者)来台备忘录，争取加速核给台资银行在大陆的全方面人民币业务，并就两岸银行相互参股研议提高参股比重。

* 其他:

--券商发行权证避险交易的证交税率调降案，行政院会明日可望拍板定案。金管会副主委吴当杰昨日表示，待避险交易证交税调降后，将配合开放权证先买后卖当日冲销，各种配套措施陆续实施后，权证市场会愈来愈旺。

--两岸商谈海关合作将有重大进展，财政部关务署昨日表示，台湾与大陆去年底积极接洽优质企业安全认证(AEO)制度，双方已有共识，年底可望完成洽签，进出口业者可享货品快速通关的优惠措施。

--800亿台币联贷商机第二季正式引爆。据透露，景气回春，长期利率看涨，企业集团已抢先作好金流布局，包括奇美实业、宝成 集团、鸿海 集团旗下的臻鼎科技、正崴 集团、台塑 集团等五大国内知名企业集团，已为旗下公司展开新一波联贷募资布局。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。