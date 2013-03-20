中国证券：融资融券投资者门槛有望降低，开户交易时间要求大减--报载

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 中国证券报周三报导，证券市场融资融券业务投资者准入标准有望 降低，其中开户交易时间由此前的18个月以上，大幅降至6个月以上；资金要求方面，则由 原来的50万元人民币门槛，改为可由券商自主决定。 报导引述权威人士称，此前对开户交易时间限制，主要是因为融资融券试点初期拥有资 格的券商数量较少，为了避免客户频繁“搬家”，才对开户时间进行了严格限制。目前开展 融资融券业务的证券公司已达74家，绝大多数券商已有该资格，因此没必要再继续设定开户 交易18个月以上限制。 2011年10月26日证监会修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》规定，在证券公 司从事证券交易的时间连续计算不足半年的客户，证券公司不得向其融资、融券。截至2月 底，开通融资融券业务的账户为110.4万户。 对上述消息，多家证券公司融资融券业务负责人表示，由于接到调整投资者门槛通知时 间较短，最终资金门槛还需进行风险测试及评估测算后再做决定。但有人士认为，客户准入 资金门槛不宜降得过低，初期保持在账户内资产额为30万元左右更为适宜。 今年1月末，上海与深圳交易所分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只，两市 共计500只。另外，中国证券金融股份有限公司数据显示，截至1月末证券市场融资融券余额 合计1,197.23亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市