金砖国家：3月19日股汇市收盘纵览

路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.5%，报1,024.96点。

中国股市：沪综指 收市上涨。分析师指出，昨日大盘拉出一根大阴线后，因政策面疑虑形成的做空动能初步得到消化，房地产、基建等前期跌幅较大的板块出现技术性反弹，引领大盘小幅反抽。沪综指收报2,257.434点，涨17.418点或0.78%，其中上证地产类指数收升2.49%。

香港股市：收在三个半月低点，中国消费板块表现疲弱，抵销了中资电力生产商因企业营收所带动的涨幅。恒生指数 收低0.2%，报22,041.9点，为12月4日以来最低收位。恒生国企指数下跌0.5%。

中国汇市：人民币兑美元即期 窄幅波动后近以平盘作收，收盘价报6.2157。塞浦路斯存款户征税风波下欧元等非美元货币偏软，带动人民币/美元中间价走软至一周低点。交易员称，结汇盘偏重姿态未变，市场交投仍贴近人民币涨停板附近，而国内政策和宏观走向更受关注。

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印度股市：录得本月来最大单日跌幅，此前执政联盟一关键盟友退出，引发对于政府改革命运的疑问，此外印度央行在货币政策上也采取谨慎的态度。指标BSE指数 收低1.48%或285.10点，收报19,008。10点，为3月4日以来的最低收位，并且是2月28日以来的最大跌幅。NSE指数 跌1.53%或89.30点，报5,745.95点。

印度汇市：印度卢比兑美元收跌，此前印度央行公布的政策声明令人失望，而且执政联盟的一重要盟友撤回对政府的支持。卢比兑美元 收报54.37/38，弱于周一的54.1650/1750。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,478.820点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.13%至789.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.49%，报30.9855卢布，卢布兑欧元 下跌0.24%，39.9575卢布。 ========================================================================================

巴西股市：巴西股市走跌,铁矿石厂商淡水河谷跌至逾六个月低点,因市场担心中国需求放缓。圣保罗交易所Bovespa指数 收跌1.07%报56,361.24点。

巴西汇市：巴西雷亚尔上涨,因在过去六个交易日累计下滑约2%后,出口商逢低买入.雷亚尔兑美元 上涨0.1%至1.9859。

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南非股市：连续第三日下挫,因市场担忧欧债危机打压金属价格，令矿业股表现低迷拖累大盘.综合指数 收低0.31%，报40,346.17点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.4%至35,809.56点。