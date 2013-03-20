金砖国家：3月19日股汇市收盘纵览

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.5%，报1,024.96点。
中国股市：沪综指 收市上涨。分析师指出，昨日大盘拉出一根大阴线后，因政策面疑虑形成的做空动能初步得到消化，房地产、基建等前期跌幅较大的板块出现技术性反弹，引领大盘小幅反抽。沪综指收报2,257.434点，涨17.418点或0.78%，其中上证地产类指数收升2.49%。
香港股市：收在三个半月低点，中国消费板块表现疲弱，抵销了中资电力生产商因企业营收所带动的涨幅。恒生指数 收低0.2%，报22,041.9点，为12月4日以来最低收位。恒生国企指数下跌0.5%。
中国汇市：人民币兑美元即期 窄幅波动后近以平盘作收，收盘价报6.2157。塞浦路斯存款户征税风波下欧元等非美元货币偏软，带动人民币/美元中间价走软至一周低点。交易员称，结汇盘偏重姿态未变，市场交投仍贴近人民币涨停板附近，而国内政策和宏观走向更受关注。
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印度股市：录得本月来最大单日跌幅，此前执政联盟一关键盟友退出，引发对于政府改革命运的疑问，此外印度央行在货币政策上也采取谨慎的态度。指标BSE指数 收低1.48%或285.10点，收报19,008。10点，为3月4日以来的最低收位，并且是2月28日以来的最大跌幅。NSE指数 跌1.53%或89.30点，报5,745.95点。
印度汇市：印度卢比兑美元收跌，此前印度央行公布的政策声明令人失望，而且执政联盟的一重要盟友撤回对政府的支持。卢比兑美元 收报54.37/38，弱于周一的54.1650/1750。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,478.820点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.13%至789.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.49%，报30.9855卢布，卢布兑欧元 下跌0.24%，39.9575卢布。 ========================================================================================
巴西股市：巴西股市走跌,铁矿石厂商淡水河谷跌至逾六个月低点,因市场担心中国需求放缓。圣保罗交易所Bovespa指数 收跌1.07%报56,361.24点。
巴西汇市：巴西雷亚尔上涨,因在过去六个交易日累计下滑约2%后,出口商逢低买入.雷亚尔兑美元 上涨0.1%至1.9859。
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南非股市：连续第三日下挫,因市场担忧欧债危机打压金属价格，令矿业股表现低迷拖累大盘.综合指数 收低0.31%，报40,346.17点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.4%至35,809.56点。
南非汇市：南非兰特兑美元 跌向四年低点,因投资者担忧矿业工人罢工可能会影响该国的电力供应和经济增长.南非兰特盘中一度下滑逾1%至盘中低点9.2785,距离上周创下的四年低点9.2925不远。 (完) (编译 王洋; 审校 程琳)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市