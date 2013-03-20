《台湾报摘》--经济日报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 头版头条:
--备受关注的“金银三会”将在4月初召开，大陆银监会主席尚福林预计3月底来台。据了解，排入此次会谈的议案颇多，但以提高两岸参股比重最受金融业者期待，一旦达成共识，多起两岸参股案例将春暖花开。包括国泰金 、中信金 、永丰金 、兆丰金 等金融机构，都正与陆银洽谈参股合作事宜。
* 其他:
--政治大学地政系教授张金鹗下月将出任台北市副市长。他昨日表示，台北市目前房价不合理，将全力推动房市、房价透明化，北市实价揭露平台未来将加入房市、房价分析，并计划调升土地公告现值至市价九成，避免炒房。
--长荣航空 董事长张国炜表示，今年长荣航的客运、货运表现都比去年更好，尤其6月加入星空联盟(Star Alliance)后，预计可带动长荣航国际旅客载客大增5%，明年美国线航班将因此增加一成。（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市