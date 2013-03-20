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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:48 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月20日

* 头版头条:

--备受关注的“金银三会”将在4月初召开，大陆银监会主席尚福林预计3月底来台。据了解，排入此次会谈的议案颇多，但以提高两岸参股比重最受金融业者期待，一旦达成共识，多起两岸参股案例将春暖花开。包括国泰金 、中信金 、永丰金 、兆丰金 等金融机构，都正与陆银洽谈参股合作事宜。

* 其他:

--政治大学地政系教授张金鹗下月将出任台北市副市长。他昨日表示，台北市目前房价不合理，将全力推动房市、房价透明化，北市实价揭露平台未来将加入房市、房价分析，并计划调升土地公告现值至市价九成，避免炒房。

--长荣航空 董事长张国炜表示，今年长荣航的客运、货运表现都比去年更好，尤其6月加入星空联盟(Star Alliance)后，预计可带动长荣航国际旅客载客大增5%，明年美国线航班将因此增加一成。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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