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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:56 BJT

国际油市：美国原油持稳于每桶92美元上方，上日曾创一个月最大跌幅

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚将结束政策会议，这可能提供一些美联储是否将减弱宽松货币政策立场的线索。

投资者还关注美国能源资料协会(EIA)公布的一周库存数据。

美国石油协会(API)数据显示，美国上周原油库存减少41.3万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/杜明霞；审校 程琳/李爽)

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