全球油料作物：中国大豆库存较低，3月进口料低于需求--油世界

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透汉堡3月19日 - 油籽行业分析机构油世界周二称，中国大豆库存目前处于较低水平，即便如此，该国最近仍决定取消大豆进口订单，而且3月进口可能低于需求数量。
油世界称：“中国进口大豆库存在过去三到五个月里大幅下滑，并且由于南美出货延迟而会在3、4月继续下降，至少目前看来是这样。”
“中国3月从美国和南美进口的大豆总量将低于国内需求。换言之，现在中国进口商之前订购的船货告吹了。”
上周大豆价格一直在下跌，部分是因为大量巴西新作进入全球市场，导致对美国大豆的需求下降。
但因交通运输设施方面的限制，以及港口工人罢工的可能性，巴西出口能力一直未能得到充分发挥。今年巴西新作产量较去年高出25%左右。
交易商称，全球最大的大豆消费国中国在2月取消了至少两批巴西大豆船货，而且本月还可能取消更多船货。
但油世界称，除了接受巴西因运输问题而推迟发货这个现实，中国买家几乎没有其它选择。
“中国人很清楚怎么影响市场，”油世界称，“他们宣布取消大豆采购订单，并宣布国内养猪行业盈利能力下降，这可能放缓大豆压榨活动，从而降低大豆进口需求。”
油世界称，这是大豆期货市场人气转变，价格下跌的原因之一。
“如果减少的中国大豆库存能在5月之前充分补足，中国状况就会更让人安心，可以躲开美国的天气问题和作物产量风险。”油世界称。
该机构并称，巴西大豆出口正出现季节性上升，但最新迹象显示，3月该国大豆出口将再度低于消费国需求。
其并称，阿根廷大豆作物仍面临气象风险。
“今年阿根廷产量有可能低于我们最新预计的4,900万吨。”
阿根廷2012年初收获了3,990万吨大豆，该国政府当前预计2013年产量为5,100-5,200万吨。(完) (编译 程琳; 审校 白云)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市