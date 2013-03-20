中国保险：未来保险资金将适当参与融资融券业务--报载

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 中国证券报周三引述保监会有关部门负责人表示，去年保险资金的另类投资收益高于平均收益率，同时长期看好中国经济和资本市场发展前景，未来险资将适时适度参与融资融券等业务。
“随着险资在(另类投资)这些领域的进一步拓展，将给行业投资收益率的提高带来积极影响。”该负责称。
具体到证券业的融资融券等业务，该负责人表示，相关部门正在研究、权衡、观察哪些工具和政策适合保险资金，哪些保险机构需要这些工具、政策。在风险可控的前提下，未来将适时适度参与。
截至2012年底，保险机构可运用资金余额为6.85万亿元人民币，80%以上进行固定收益类投资；股票及基金投资额为8,080亿元，占比为11.8%；长期股权投资、投资性不动产、基础设施债权投资计划等另类投资的占比仅为8.4%左右。去年保险资金整体投资收益率为3.39%。
另类投资，一般指区别于传统债券、股票、期货等公开交易品种的投资类别。通常而言,另类投资的投资范围主要包括不动产、基础设施项目、私募股权(包括风险投资)、对冲基金、证券化资产(包括金融衍生品)、大宗商品等。
至于险资参与股指期货交易，该负责人指出，正就此问题与证监会商讨细节，有的保险机构正在积极申请。“保险资金参与股指期货目的是对冲风险，这是底线。”
2012年保险类机构投资环境不断优化。监管层先后放宽了险资对基建投资，混合债、可转换债券、无担保债投资等方面规定，境外投资品种和范围也有所扩大，并放行其参与股指期货。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市