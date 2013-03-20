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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:43 BJT

《台湾重要政经日程》--3月20日

===================今日重要政经消息=====================

3/20(三)

--09:00 金管会主委赴立法院备询。

--09:00 陆委会主委赴立法院备询。

--10:00 副总统吴敦义出席国际自行车展开幕典礼。

--10:00 66届邮政纪念庆祝大会。

--16:00 经济部公布2月外销订单数据。上月年增率18%.

==================近期重要政经消息======================

3/21(四)

--14:15 台湾万泰银 记者会。

3/22(五)

--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%

3/25(一)

--11:00 星展银行中国经济前景展望记者会。

--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。

--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。

3/27(三)

--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行

3/28(四)

--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。

--鸿海 公布第四季季报。

4/1 (一)

--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。

4/3(三)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元

4/4-4/5 (四-五)

--儿童节/民族扫墓节休市二日

4/8(一)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。

4/10(三)

--13:30 台积电 公布3月营收。

--14:00 联电 公布3月营收。

5/20(一)

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元

6/12(三)

--端午节休市一日

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四)

--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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