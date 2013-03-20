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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:16 BJT

人民币汇率：2月实际有效汇率再创新高,环比增长1.6%--BIS

路透北京3月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2月人民币实际有效汇率指数为113.72,环比上涨1.60%,又一次刷新自1994年该数据公布来新高.

自去年10月起,人民币实际有效汇率指数已连续五个月上涨,累计涨幅达5.8%.

国际清算银行的最新数据并显示,1月人民币名义有效汇率指数为108.41,环比上升0.88%.

2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.

根据BIS数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%.

此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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