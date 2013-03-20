中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海3月20日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购，以及28天正回购需求。

周二央行进行390亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周二的260亿元增五成，中标利率则继续持平于2.75%。

中国央行公开市场上周延续春节后净回笼态势，且回笼量较前两周明显放大，单周净回笼440亿元人民币。呼应了央行行长周小川明确稳中趋紧货币政策的基调。

央行行长周小川上周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。