《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
**上海证券报**
--知情人士透露，理财产品投向被中国银监会列为2013年银行理财业务监管工作的重点，银监会相关领导在一次内部会议上强调，要严格限制银行理财资金投入地方融资平台、“两高一剩”(高耗能、高污染、产能过剩)企业及商业房地产开发项目等限制性行业和领域。
**21世纪经济报 道**
--北京正酝酿房地产调控国五条的细则，初步形成几个版本的意见征询稿，其中较重要的条款为：执行20%个税征收比率时，会针对持有房屋的时间和其他条件设置不同标准；对北京户口单身含离异人士进一步限购，过去京籍家庭可拥有两套住房，有购房者采取假离婚应对，未来可能仅鼓励单身或离异人士持有一套房。
--多位接近铁路系统的人士透露，原铁道部副部长陆东福或将执掌国家铁路局。
--国有大行权威人士透露，3月上旬工农中建四大行存款流失近200亿元人民币；另据知情人士透露，针对存贷比压力比较大的中小银行，今年银监会拟推动中小商业银行取消对分支机构存款时点考核指标，强化月度日均指标监测。
**第一财经日报**
--全国社保基金理事会召开会议宣布，财政部原部长谢旭人出任全国社保基金理事会理事长，戴相龙留任党组书记。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市