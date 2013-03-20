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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

**上海证券报**

--知情人士透露，理财产品投向被中国银监会列为2013年银行理财业务监管工作的重点，银监会相关领导在一次内部会议上强调，要严格限制银行理财资金投入地方融资平台、“两高一剩”(高耗能、高污染、产能过剩)企业及商业房地产开发项目等限制性行业和领域。

**21世纪经济报 道**

--北京正酝酿房地产调控国五条的细则，初步形成几个版本的意见征询稿，其中较重要的条款为：执行20%个税征收比率时，会针对持有房屋的时间和其他条件设置不同标准；对北京户口单身含离异人士进一步限购，过去京籍家庭可拥有两套住房，有购房者采取假离婚应对，未来可能仅鼓励单身或离异人士持有一套房。

--多位接近铁路系统的人士透露，原铁道部副部长陆东福或将执掌国家铁路局。

--国有大行权威人士透露，3月上旬工农中建四大行存款流失近200亿元人民币；另据知情人士透露，针对存贷比压力比较大的中小银行，今年银监会拟推动中小商业银行取消对分支机构存款时点考核指标，强化月度日均指标监测。

**第一财经日报**

--全国社保基金理事会召开会议宣布，财政部原部长谢旭人出任全国社保基金理事会理事长，戴相龙留任党组书记。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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