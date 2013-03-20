全球金市：金价在三周高位附近持稳，因塞浦路斯拒绝救援条件引发忧虑

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量增加2.708吨至1,222.162吨，为2月初以来首次增加。
美国2月新屋开工年率上升，建筑许可攀升至2008年以来最高，这些迹象均表明房屋市场的复苏正在加速。
欧洲2月汽车销量较上年同期大降10.2%，至至少23年来最低，受到欧元区负债沉重国家撙节措施的冲击，令铂金和钯金承压。这两种金属广泛用于生产清理废气的自动催化剂。
现货铂金 持平于1,553.50美元，脱离逾两个月低位1,545.25。现货钯金 小升0.2%至734.47美元，上日大跌3.9%，为近五个月来最大单日跌幅。
德国3月分析师和投资者信心小升，再次显示德国第一季经济反弹，但智库ZEW警告，欧债危机恶化的风险升高。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 杜明霞)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市