全球金市：金价在三周高位附近持稳，因塞浦路斯拒绝救援条件引发忧虑

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量增加2.708吨至1,222.162吨，为2月初以来首次增加。

美国2月新屋开工年率上升，建筑许可攀升至2008年以来最高，这些迹象均表明房屋市场的复苏正在加速。

欧洲2月汽车销量较上年同期大降10.2%，至至少23年来最低，受到欧元区负债沉重国家撙节措施的冲击，令铂金和钯金承压。这两种金属广泛用于生产清理废气的自动催化剂。

现货铂金 持平于1,553.50美元，脱离逾两个月低位1,545.25。现货钯金 小升0.2%至734.47美元，上日大跌3.9%，为近五个月来最大单日跌幅。

德国3月分析师和投资者信心小升，再次显示德国第一季经济反弹，但智库ZEW警告，欧债危机恶化的风险升高。 (完)

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