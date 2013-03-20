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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:53 BJT

韩国汇市：韩元因塞浦路斯危机及欧元区稳定性疑虑而下跌，公债亦下滑

路透首尔3月20日 - 韩元周三在此间市场盘初下跌，回吐上日涨幅，因塞浦路斯危机以及对欧元区整体稳定性的担忧打压风险偏好。

0025GMT，韩元兑美元 报1,116.8，周二此间市场收报1,111.6。

韩国综合股价指数 跌0.5%报1,967.91点。

6月三年期公债期货 下滑0.02点报106.77，因周二有报导称，韩国政府将很快追加逾10万亿韩元的预算，以刺激经济成长。

追加预算可能通过增加发债筹资，将推低公债价格。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,116.8 1,111.6

日圆/韩元 11.7461/517 11.6480/546

韩国公债期货* 106.77 106.79

韩国综合股价指数 1,967.91 1,978.56 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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